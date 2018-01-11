غلق 5 منشآت طبية فى العاشر من رمضان بسبب مخالفات قانونية

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،قراراً بالغلق الإداري لعدد 5 منشآت طبية بمدينة العاشر من رمضان مخالفة لأحكام القانون رقم 51 لـ 1981 و المعدل بالقانون رقم 153 / 2004 بشأن تنظيم العمل بالمنشات الطبية غير الحكومية.

وكان الدكتور حسام أبو ساطي وكيل وزارة الصحة تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ تفيد بوجود 5 عيادات خاصة تخصصات (باطنة - نساء وتوليد – جراحة مخ وأعصاب – تناسلية ) بمدينة العاشر من رمضان مخالفة للقانون تستلزم إصدار قرار إداري بالغلق مما دعا المحافظ إلى إصدار القرار حفاظاً على صحة المواطنين وتنفيذاً لأحكام القانون المنظمة في هذا الشأن .

وشدد المحافظ، في تصريح صحفي ،على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية و الرقابية على المنشآت الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من ضمان مستوى الخدمة الطبية المقدمة و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين .