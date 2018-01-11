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غلق عيادة حميات ومركز علاج طبيعى بالغربية بسبب مخالفتهما الشروط

الخميس، 11 يناير 2018 11:54 ص
غلق عيادة حميات ومركز علاج طبيعى بالغربية بسبب مخالفتهما الشروط الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحه بالغربيه


الغربيه - محمد طارق
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قامت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية برئاسة الدكتورة صافيناز عثمان مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية ، و الدكتور أحمد أبو عمة مفتش بإدارة العلاج الحر بالمديرية، والدكتورة رشا المسلاوى مدير إدارة العلاج الطبيعى بالمديرية ، بالمرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بنطاق مدينة طنطا .
 
وبالمرور على أحد المراكز الخاصة  تبين أن المركز توجد به أجهزة علاج طبيعى، وكذلك أجهزة إنقاص للوزن، غير مصرح بتواجدها ، حيث إن المركز مرخص كعيادة لأمراض الباطنة والحميات والمتوطنة، وبالتفتيش تبين وجود كميات كبيرة من أدوية التخسيس الموضعى (ميزوثيرابى) والكريمات وأدوية و مستحضرات للجلدية وكبسولات لإنقاص الوزن مهربة وغير مصرح بتداولها .
 .
كما تبين بالمرور على مركز للعلاج الطبيعى  أن المركز غير مرخص، ويحتوى على كميات من أدوية إنقاص الوزن الموضعية (ميزوثيرابى) غير مصرح بها، تم تحريز المضبوطات من جانب اللجنة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه من جانب إدارة العلاج الحر بالمديرية .
 
 

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