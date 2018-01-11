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لمدة 15 شهرا..

غرفة صناعة الحرف اليدوية تطلق برنامجا لتطوير مصنعى خزف جراجوس بقنا

الخميس، 11 يناير 2018 10:45 ص
غرفة صناعة الحرف اليدوية تطلق برنامجا لتطوير مصنعى خزف جراجوس بقنا صناعة الخزف - أرشيفية


كتبت: دانه الحديدى
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أعلنت غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إطلاق برنامج لتطوير مصنعى خزف جراجوس بمحافظة قنا، وهو البرنامج الذى تبنته مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، بالتعاون مع الغرفة.
 
 
من جانبه، قال مسعد عمران رئيس مجلس إدارة الغرفة صناعة الحرف اليدوية، إن دعم مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ساهم فى تحقيق مبيعات كبيرة لخزف جراجوس، مشيرا إلى أن الدعم والتطوير هو أهم السبل الخاصة بتحقيق الطفرة المرجوة فى قطاعات الحرف اليدوية المختلفة، موضحا أن البرنامج يعقد على مدار 15 شهرا، بهدف إحياء الحرفة وخلق أسواق داخلية وخارجية والعمل على تسويق منتجاتهم، من خلال قنوات الغرفة التى تعمل معها.
 
 
وأضاف عمران، أن الغرفة ستكفل لمصنعى خزف جارجوس تطوير منتجاتهم لتتناسب والأسواق الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن خزف جراجوس يعد أحد أهم المعالم التراثية السياحية بمصر خلال السنوات الماضية، وهو مادفع الغرفة لإعادة إحياءه بصورة عصرية.

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اتحاد الصناعات

خزف جراجوس

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