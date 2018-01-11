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غدا ..قطع المياه عن المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة

الخميس، 11 يناير 2018 09:17 م
غدا ..قطع المياه عن المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة انقطاع المياه


دمياط - معتز الشربينى
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أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة عن قطع مياه الشرب عن المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة صباح غد الجمعة من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 5 مساءا لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأهاب جهاز تنمية دمياط الجديدة فى بيان بأصحاب المصانع تدبير المياه اللازمة لاحتياجاتهم خلال فترة انقطاع المياه وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة المياه إلى طبيعتها.


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