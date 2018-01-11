طوارئ بالمطار لاستقبال شحنة نظائر قادمة من فرنسا

طوارئ بالمطار لاستقبال شحنة نظائر قادمة من فرنساالخميس، 11 يناير 2018 11:08 م
مطار القاهرة الدولى
كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق
اتخذت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى إجراءات أمنية مشددة بالتعاون والتنسيق مع سلطات قرية البضائع لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة قادمة من فرنسا لصالح إحدى الشركات العاملة فى مجال علاج الأورام السرطانية.
ووصلت الشحنة على متن الطائرة اللفرنسية القادمة من باريس بوزن بلغ 412 كيلو جرام داخل 101 طردًا، وتم الإفراج عن الشحنة بحضور مندوب متخصص من وكالة الطاقة الذرية وبعد التأكد من عدم إصدارها إشعاعات أعلى من المعدلات المسموح بها.
إضافة تعليق
الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها
بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة