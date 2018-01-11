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طوارئ بالمطار لاستقبال شحنة نظائر قادمة من فرنسا

الخميس، 11 يناير 2018 11:08 م
طوارئ بالمطار لاستقبال شحنة نظائر قادمة من فرنسا مطار القاهرة الدولى


كتب محمد طنطاوى
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اتخذت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى إجراءات أمنية مشددة بالتعاون والتنسيق مع سلطات قرية البضائع لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة قادمة من فرنسا لصالح إحدى الشركات العاملة فى مجال علاج الأورام السرطانية. 
 
ووصلت الشحنة على متن الطائرة اللفرنسية القادمة من باريس بوزن بلغ 412 كيلو جرام داخل 101 طردًا، وتم الإفراج عن الشحنة بحضور مندوب متخصص من وكالة الطاقة الذرية وبعد التأكد من عدم إصدارها إشعاعات أعلى من المعدلات المسموح بها. 
 
 
 

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