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طبيبة تقيم دعوى لإسقاط حق طليقها فى رؤية ابنته لامتناعه عن الإنفاق عليها

الخميس، 11 يناير 2018 04:00 ص
طبيبة تقيم دعوى لإسقاط حق طليقها فى رؤية ابنته لامتناعه عن الإنفاق عليها محكمة الأسرة - أرشيفية


كتبت أسماء شلبى
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أقامت الزوجة "بثينة.ص.ع"، طبيبة، دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها إسقاط حق طليقها فى تنفيذ حكم رؤية ابنتهما، بعد أن رفض الإنفاق عليها، وطالبها بدفع ثمن قضاء ساعات الرؤية المقررة قانونيا فى أحد النوادى الشهيرة بالجيزة، مقدمة مستندات وفواتير وشهادة من العاملين هناك، بالإضافة إلى شهادة مقدمة من بنك ناصر عن تخلفه عن إيداع المبالغ المالية للنفقة المستحقة.

وأكدت الزوجة أن زوجها حدا عن رعاية صغيرتها وتبرأ من مسئوليته فى رعايتها مما سبب ضررا ماديا ومعنويا لها يحب أن يترتب عليه تعطيل قرار رؤيته لحين أداء مستحقات الصغير ورعايته كما نصت أحكام القانون .

ذكرت الدعوى ثبوت امتناع الزوج عن الانفاق على ابنته طوال 3 سنوات، مدة طلاقهما، رغم صدور أحكام قضائية نهائية تلزمه بدفع مبلغ 2000 جنيه شهريا له، وتحايله على الأحكام بتغير محل إقامته واستغلال عمله بشكل حر.

وشددت الزوجة فى دعواها على حقها بإسقاط حق زوجها بتنفيذ أحكام قضائية تحصل عليه من ذات المحكمة الزمتها بالسماح برؤية ابنتها البالغ من العمر 8 سنوات، وتعنيف الصغيرة مرتين فى النادى محل الرؤية بالتعدى عليها ضربا والإيذاء البدنى وإصابات تعرضت لها مرفق معها تقارير طبية وشهادة الشهود، وتقديمها صورة من البلاغات التى تقدمت بها ومستندات تفيد تهربه ورفضه دفع حقوقها الشرعية وحقوق النت من نفقة متجمدة تبلغ 120 ألف جنيه.

وأكدت، بجلسات المحكمة صدور 3 أحكام قضائية بحبس زوجها وتخلفه عن تنفيذها. وقضت المحكمة بناء على ما تقدم بتعطيل قرار الرؤية إلى حين دفع الأب نفقة البنت والتى تستحق من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها .


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