ضبط 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز تمى الأمديد من إلقاء القبض على سبعة متهمين أثناء البحث والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم، حيث استعان بعدد من العمال من محافظة المنيا للقيام بأعمال الحفر.

تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أحمد خيرى مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ إلى الرائد أحمد فتح الله رئيس مباحث تمى الأمديد بقيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار.

انتقل رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، وتم ضبط كلا من "محمد ح. 67 سنه عامل" 50 سنة مالك المنزل، و"صلاح س. عامل من المنيا 50 سنة"، و"هانى ع. 35 سنة عامل من المنيا"، و"إبراهيم ع. 40 سنة عامل من المنيا"، و"رجب ج. 45 سنة من المنيا"، و"مصطفى ع. مراجع حسابات بمديرية الصحة من أبوكبير الزقازيق 55 سنة"، لقيامهم بحفر حفره عميقة قطرها 2 متر، مبنى حولها بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، ولا يمكن تقدير عمقها لوجود مياه بها، بمنزل الأول فى قرية أبو داود السباخ.

وتبين قيام المتهمين بحفر الحفرة للبحث عن الآثار مستخدمين 2 فأس بيد خشب وبكرة حديد للرافعة وسلك كهربائى لتوصيل الكهرباء موصل به لمبة وحبل أصفر اللون بلاستيك موصل به خطاف حديد وثلاث جرادل بلاستيك ومقطف ومسطرين بيد خشب وكوريك للرفع وخمس زجاجات صغيرة الحجم بها مادة حمراء مجهولة المصدر وقطعة خشبية على السلم و دفتر بفرة وحجر صغير الحجم يشتبه أن يكون ثرى، تم تحرير المحضر رقم 263 جنح لعام 2018 وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.