ضبط 3 هاربين من أحكام وتنفيذ 350 حكما جزئيا بالبحر الأحمر





البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام، من ضبط المحكوم عليه الهارب "محمود. ح"، فى القضية رقم 965 جنايات قسم شرطة سفاجا لسنة 2014 "مخدرات"، والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

كما تم ضبط، المحكوم عليه الهارب "حسن. ج" فى القضية رقم 3709 جنايات قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2014 "مخدرات"، والمحكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، والمحكوم عليه الهارب " وجيه. ح " فى القضية رقم 9947 جنايات قسم شرطة أول الغردقة لسنة 2016 "هتك عرض"، والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات .

كما تم ضبط، 80 محكـوم عليهـم فــي جنح الحبس الجزئى، 16 محكـوم عليهـم فــى جنح الحبس المستأنف، و142 محكـوم عليـهم فــي جنح الغرامات الجزئية، و20 محكـوم عليهـم فــى جنح الغرامات المستأنف، و89 محكوم عليهم فى جنح المخالفات، وكانت إجمـالى الأحكـام المنفذة 350 حكما، وفحصت مباحث البحر الأحمر مسجل شقى خطر بدائرة قسم ثان الغردقة " إسلام. س " ميكانيكى ثان الغردقة والمسجل شقى خطر تحت رقم 105 فئة ج " سرقات عامة"، كما تـم فحـص 170 مشتبـه فيه وجـار اتخـاذ الـلازم حيـال الإيجابى منهم .