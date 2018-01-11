video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 11 يناير 2018 12:10 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 3 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة فى الجيزة

الخميس، 11 يناير 2018 08:28 ص
ضبط 3 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة فى الجيزة حملة مرورية - صورة أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق الشمالية ومتابعة الحالة المرورية أعلى الطرق، والعمل على تسيير حركة المرور أمام السيارات.

 

وتم إجراء تحليل طبى لـ 21 سائقا وأثبتت التحاليل الطبية إيجابية 3 عينات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، فيما تستكمل إدارة المرور حملاتها المرورية على كافة الطرق والميادين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس لرصد المخالفات .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 1468 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

اخبار الحوادث

اخبار المرور

مرور الجيزة

مخالفات مرورية

مواد مخدرة



لا تفوتك
جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة