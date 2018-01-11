ضبط 3 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة فى الجيزة





كتب عبد الرحمن سيد

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق الشمالية ومتابعة الحالة المرورية أعلى الطرق، والعمل على تسيير حركة المرور أمام السيارات.

وتم إجراء تحليل طبى لـ 21 سائقا وأثبتت التحاليل الطبية إيجابية 3 عينات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، فيما تستكمل إدارة المرور حملاتها المرورية على كافة الطرق والميادين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس لرصد المخالفات .