ضبط عامل انتحل صفه أمين شرطة لابتزاز أصحاب المخابز بكفر الدوار





البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جوده

تمكنت وحدة مباحث كفر الدوار بالبحيرة، من ضبط عامل انتحل صفه أمين شرطة، لابتزاز أصحاب المخابز وتحصيل مبالغ مالية دون وجه حق، وبحوزته كارنيهات مزورة بدائرة القسم .

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار من "السيد .ع.ا" 52 سنة المدير المسئول عن المخبز البلدى المدعم بقرية الكريون مركز كفر الدوار، ومقيم بذات الناحية، بتردد أحد الأشخاص على المخبز ، مدعياً أنه يعمل أمين شرطة بإدارة الحماية المدنية بالمديرية، وطلب منه مبالغ ماليه نظير إصلاح وصيانه أجهزة الإطفاء الخاصة بالمخبز، وتهديده بتحرير محاضر ضده فى حالة عدم دفعه تلك المبالغ.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم برئاسة المقدم حسام أبو وافية من تحديد وضبط المتهم وتبين أنه "رضا .م.س" 28 سنة عامل ومقيم الزوايده ، قسم ثالث المنتزة الإسكندرية حال إستقلاله السيارة رقم س ب هـ 2953 "ملاكي" قيادة "عيد .خ.ا" 29 سنة، سائق ومقيم قرية منشيه بلبع مركز كفر الدوار، وبحوزة الأول 6 شهاده صلاحيه طفايات حريق منسوب صدورها لاحدى إدارات الحماية المدنية "يشتبه فى كونها مزوره" و2 كارنيه بإسم المتهم وصورة لشخص أخر يرتدى الملابس الأميريه أحدهما : مدون عليه "ورشة العمل بإدارة الحمايه المدنيه ، والأخر مدون عليه شركة سفن فرست لمستلزمات الدفاع المدنى ، كارنيه تحقيق شخصيه عسكريه لمجند "يشتبه فى كونه مزور" ومبلغ مالي 470 جنيهاً، وضبط 6 طفايات حريق غير مطابقه للمواصفات بداخل السيارة.

وبمواجهتهما ، إعترف الأول بإرتكابه الواقعه وأضاف الثانى بقيامه بتوصيله بالسياره قيادته مقابل أجر وأنكر علمه بالواقعه ، وتحرر المحضر اللازم.