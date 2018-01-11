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صور.. نقيب الصيادين بكفر الشيخ يحرر توكيلا لتأييد ترشح الرئيس السيسى

الخميس، 11 يناير 2018 10:45 م
صور.. نقيب الصيادين بكفر الشيخ يحرر توكيلا لتأييد ترشح الرئيس السيسى نقيب الصيادين بكفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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حرر نقيب الصيادين بمحافظة كفر الشيخ والمتحدث الرسمي بإسم صائدي مصر ، أحمد نصار توكيل للرئيس عبدالفتاح السيسي لترشيحة لفترة رئاسية ثانية لإستكمال خطة التنمية التي بدأها منذ توليه من بداية الفترة الأولي .

 صرح نقيب الصيادين ، في بيان له ، بأن النقابة تعمل على جمع التوكيلات على مستوى الجمهورية إستعداداً لتسليمها لمقر الحملة الانتخابية مثلما حدث بالانتخابات الرئاسية في الفترة الأولي من توليه الرئاسة

  نقيب الصيادين بكفر الشيخ يحرر توكيلا لتأييد الرئيس

نقيب الصيادين بكفر الشيخ يحرر توكيلا لتأييد الرئيس

توكيل نقيب الصيادين للرئيس
توكيل نقيب الصيادين للرئيس

 


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