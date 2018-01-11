صور.. نقيب الصيادين بكفر الشيخ يحرر توكيلا لتأييد ترشح الرئيس السيسى

صور.. نقيب الصيادين بكفر الشيخ يحرر توكيلا لتأييد ترشح الرئيس السيسىالخميس، 11 يناير 2018 10:45 م
نقيب الصيادين بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق
حرر نقيب الصيادين بمحافظة كفر الشيخ والمتحدث الرسمي بإسم صائدي مصر ، أحمد نصار توكيل للرئيس عبدالفتاح السيسي لترشيحة لفترة رئاسية ثانية لإستكمال خطة التنمية التي بدأها منذ توليه من بداية الفترة الأولي .
صرح نقيب الصيادين ، في بيان له ، بأن النقابة تعمل على جمع التوكيلات على مستوى الجمهورية إستعداداً لتسليمها لمقر الحملة الانتخابية مثلما حدث بالانتخابات الرئاسية في الفترة الأولي من توليه الرئاسة
نقيب الصيادين بكفر الشيخ يحرر توكيلا لتأييد الرئيس
توكيل نقيب الصيادين للرئيس
إضافة تعليق
الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها
بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة