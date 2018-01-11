صور.. محافظ إسماعيلية: مصرف المحسمة ينقل 1.2 مليون متر مياه صرف شرق القناة





الإسماعيلية – جمال حراجى

كشف اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية لـ"اليوم السابع" عن أهم المشروعات التى سوف يتم إنشاؤها خلال عام 2018 ومواصلة الانتهاء من بعض المشروعات التى سيتم افتتاحها خلال هذا العام، مؤكدا أن عام 2017 شهد طفرة فى المشروعات القومية والبنية التحتية بالمحافظة من إقامة كبارى ومحاور مرورية وتوسيع الطرق وصيانة وإحلال عدد من محطات مياه الشرب وإنشاء 6 محطات مياه جديدة فى القرى المحرومة.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن تسليم الوحدات السكنية لمدينة الإسماعيلية الجديدة ينتظر قرار الرئيس وليس مرتبط بإنهاء مشروع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية، والذي سوف يتم الانتهاء منة خلال شهر يونيو من العام الحالي، ولكن من الممكن أن يكون هناك تزامن فى تسليم الوحدات وتشغيل الأنفاق لسهولة العبور شرق القناة، والفرق سيكون فترة قليلة، وخاصة أن المرحلة الأولى تم الانتهاء منها تماما وجاهزة للاستلام فى أى وقت.

وأكد اللواء ياسين طاهر على أنه من المشروعات التى نواصل العمل فيها خلال عام 2018 المشروع القومى لمصرف المحسمة، وهو مرحلة أخرى من سحارة ترعة سرابيوم، ونعمل حاليا فى المرحلة الأولى للمشروع، وهى من أصعب المراحل، حيث يتم التجهيز لعبور مياه الصرف الصحى من مصرف المحسمة أسفل قناة السويس، وقاربت أعمال تنفيذ البيارات على الانتهاء فى شرق وغرب القناة وفى الجزيرة الوسطى وعمل الأنفاق لمرور المياه شرقا.

أما المرحلة الثانية من مشروع مصرف المحسمة تتعلق بتعديل مسار المصرف من نهايته الحالية ليتجه جنوبا نحو منطقة سرابيوم، ومن الأعمال التى سوف تنفذ فى هذه المرحلة إنشاء قناطر لاستخدامها لتصريف المياه عند الطوارئ، ومهمتها منع وصول المياه الى بحيرة التمساح، حيث كان هناك ما يقرب من مليون و200 ألف متر مكعب مياه صرف صحى تصب فى بحيرة التمساح، هذه الكمية سوف يتم الاستفادة منها بعد المعالجة لتصل شرق القناة، وسوف يتم استكمال جزء أخر يتم إنشاؤه واستكمال الجزء المتبقى ثم الى مصرف سرابيوم الذى يجرى توسعته حاليا ثم يلتقي فى أول بيارة فى الغرب ثم الى بيارة الشرق، أما المرحلة الثالثة هى مسار جديد للمصرف إلى سيناء، ومدة هذا المشروع عامين بدأنا من منتصف 2017 ومستمرون إلى منتصف 2019.

ولفت محافظ الإسماعيلية إلى أنه بانتهاء مشروع مصرف المحسمة نكون قد عالجنا مشكلة تلوث بحيرة التمساح بمياه الصرف وهى المشكلة القديمة نتيجة ما يقوم به مصرف المحسمة بالصرف فى البحيرة، وهناك مشروعات تتم حاليا بنطاق بحيرة التمساح ومنها إنشاء مول تجارى كبير على بحيرة الصيادين وإنشاء سوق السمك الجديد فى المنطقة خلال هذا العام، وتم بالفعل دراسة المنطقة، وتشكيل لجنة للانتهاء من وضع تصور كامل للاستفادة من هذه المنطقة الحيوية والتى تقع فى مدخل الإسماعيلية الجنوبى ويمر عليها عدد كبير من المواطنين فى فترة الصيف، لأنها بداية بلاجات وشواطئ الإسماعيلية.

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أنه يتم التجهيز لإنشاء منطقة استثمارية جديدة بالمحافظة، والتى تقام على مساحة إجمالية قدرها 158 فدانا ضمن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاستثماروالتعاون الدولى، وتطوير ورفع كفاءة المنطقة الحرة والمرافق والخدمات الخاصة بها، وإنشاء منطقة للورش الحرفية، ويتم حاليا الانتهاء من الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى إقامة مجمع خدمات للمستثمرين بالمحافظة.

وتابع أن كل هذه المشروعات ستتم خلال هذا العام 2018، وسوف يتم إسناد العمل للهيئة الهندسية للقوات المسلحه للانتهاء من هذة المشروعات، مؤكدا على أن المحافظة تسعى لتشجيع الاستثمار وخدمة المستثمرين الجادين، والعمل على تشجيع الصناعات الوطنية والتوسع فى إقامة المشروعات الجديدة، وإتاحة المزيد من فرص العمل لشباب الخريجين وأبناء المحافظة، والعمل على زيادة الإنتاج من أجل تحقيق التنمية المنشودة، وخاصة أن لدينا منطقة واعدة استثماريا وبها كافة العناصر التى يقوم عليها الاستثمار، وما علينا إلا تطوير الخدمات وتسهيل إجراءات إنشاء المصانع من خلال توفيرالبنية التحتية الجيدة، ونعمل بداية من منتصف شهر يناير الحالى على تطبيق نظام الشباك الواحد لخدمة المستثمرين فى إطار مشروع ميكنة الخدمات على مستوى المحافظة، وسوف يستفيد المستثمرون من هذا النظام، ولن تكون هناك فترات طويلة لإنهاء أى إجراءات تخص المستثمر، ومن خلال مجمع الخدمات الاستثمارية الجديد سوف تحل كافة المشاكل التى كانت عقبة فى تواصل المستثمرين سواء مع المحافظة أو وزارة الاستثمار.

محافظ الإسماعيلية







مواصلة العمل بمصرف المحسمة







مشروع مصرف المحسمة







بيارة مصرف المحسمة







جزء أخر من البيارة الغربية للمصرف







بداية مصرف المحسمة







وضع حجر الأساس للمنطقة الاستثمارية الجديدة







المحافظ ووزيرة الاستثمار







المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية







وضع حجر الأساس للمنطقة الحرة بمشاركة وزيرة الاستثمار







منطقة الورش الحرفية الجديدة







نموذج تخطيطى للحى السكنى بالإسماعيلية الجديدة



