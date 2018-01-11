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صور.. ضبط كميات خل داخل محل غير مرخص بالقناطر الخيرية

الخميس، 11 يناير 2018 08:43 م
صور.. ضبط كميات خل داخل محل غير مرخص بالقناطر الخيرية زجاجات خل غير مرخص


القليوبية نيفين طه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط كمية كبيرة من زجاجات الخل مكتوب عليها خل طبيعى داخل محل غير مرخص بالقناطر الخيرية.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين بضبط كميات كبيرة من الخل مجهولة المصدر ليست خل طبيعى ولا صناعى مما يؤدي الي تليف الكبد وغير مصرح به في وزارة الصحة وتم ضبط 1280 كرتونة إجمالى وزن 15360 لترا.

تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.


 

 


 

 


 

 


 

 


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