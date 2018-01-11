صور.. تكريم ذوى الاحتياجات الخاصة المتميزين على مسرح مكتبة الإسكندرية

نظمت مؤسسة صندوق الخير بالإسكندرية، احتفالية لتكريم المتميزين فنيا وثقافيا من ذوى القدرات الخاصة، بمكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة، ونواب البرلمان وممثلين عن مكتبة الإسكندرية.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى، وأعقبه عرض فيلم تسجيلى عن نشاط المؤسسة، وعرض فيديو مقدم من الكنيسة المصرية عن أهمية مشاركة أصحاب القدرات الخاصة فى المحتمع، ثم أعقب ذلك تقديم مجموعة الفقرات الاستعراضية والفنية لفرق من الموهوبين من ذوى الاحتياجات الخاص وفى ختام الاحتفالية تم تكريم المتميزين فنيا وثقافيا من ذوى القدرات الخاصة، وعدد من الشخصيات العامة.

وفى كلمته، أوضح الدكتور محمد على يوسف، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن الهدف من إقامة هذا الحدث هو إدماج هذه الفئة الهامة بالمجتمع، والاستفادة من القدرات والمواهب التى وهبهم الله إياها، مشيرا إلى أن تلك الفئة هى أكثر من رفع اسم مصر فى المحافل الدولية من خلال تحقيق البطولات والمراكز الأولى بمختلف الألعاب.

وطالبت رحمة خالد، أحد الأبطال المشاركة من ذوى القدرات الخاصة، فى كلمة لها، بالاستمرار فى دعمهم فهم جزء من المجتمع ويملكون العديد من القدرات فى شتى المجالات.

فيما أوضحت والدة رحمة، كيف أنها استطاعت التعامل معها، كما أن نجلتها تعلمت فى مدرسة بها دمج حتى الصف الثالث الابتدائى، ثم تعاملت مع الطلاب العاديين بعد ذلك، وأثبتت نفسها وسطهم وأنها لا تقل عنهم شيئا.