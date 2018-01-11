صور.. تطوير وتجديد محطة السكة الحديد وإنشاء المزلقان البحرى بالمنشاة





سوهاج عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه جارى تطوير وتجديد محطة السكة الحديد وإنشاء المزلقان البحرى بالمنشاة، وتم تكليف رئيس مركز ومدينة المنشاة بالمتابعة المستمرة لأعمال تطوير المحطة، وإنشاء وتوسعة المزلقان حيث تم تقسيم الطريق إلى طريق ذهاب وطريق إياب وعمل بوابات إلكترونية ورفع الأسفلت القديم المتهالك وإعادة رصفه من جديد.

وأكد عبد المنعم، فى بيان، أن المحافظة لا تألو جهدا فى سبيل استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع العام على المواطن السوهاجى، مشيرا إلى اهمية المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة والتطوير للشوارع والمزلقانات والمشروعات الخدمية بنطاق المحافظة، والانتهاء منها فى الأوقات والمواعيد المحددة، وفقا للجداول الزمنية الموضوعة لكل مشروع.



اعمال تطوير محطة المنشاة



اعمال تطوير محطة المنشاة



اعمال تطوير محطة المنشاة



اعمال تطوير محطة المنشاة



اعمال تطوير محطة المنشاة



اعمال تطوير محطة المنشاة



اعمال تطوير محطة المنشاة



اعمال تطوير محطة المنشاة