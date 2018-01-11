صور.. تطوير وتجديد محطة السكة الحديد وإنشاء المزلقان البحرى بالمنشاة

صور.. تطوير وتجديد محطة السكة الحديد وإنشاء المزلقان البحرى بالمنشاةالخميس، 11 يناير 2018 10:18 ص
أعمال تجديد وتطوير محطة المنشاة
سوهاج عمرو خلف
إضافة تعليق
قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه جارى تطوير وتجديد محطة السكة الحديد وإنشاء المزلقان البحرى بالمنشاة، وتم تكليف رئيس مركز ومدينة المنشاة بالمتابعة المستمرة لأعمال تطوير المحطة، وإنشاء وتوسعة المزلقان حيث تم تقسيم الطريق إلى طريق ذهاب وطريق إياب وعمل بوابات إلكترونية ورفع الأسفلت القديم المتهالك وإعادة رصفه من جديد.
وأكد عبد المنعم، فى بيان، أن المحافظة لا تألو جهدا فى سبيل استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع العام على المواطن السوهاجى، مشيرا إلى اهمية المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة والتطوير للشوارع والمزلقانات والمشروعات الخدمية بنطاق المحافظة، والانتهاء منها فى الأوقات والمواعيد المحددة، وفقا للجداول الزمنية الموضوعة لكل مشروع.
اعمال تطوير محطة المنشاة
اعمال تطوير محطة المنشاة
اعمال تطوير محطة المنشاة
اعمال تطوير محطة المنشاة
اعمال تطوير محطة المنشاة
اعمال تطوير محطة المنشاة
اعمال تطوير محطة المنشاة
اعمال تطوير محطة المنشاة
اعمال تطوير محطة المنشاة
إضافة تعليق
هل ارتبط انهيار الاقتصاد السودانى بقرارات "البشير" الأخيرة؟.. العملة المحلية تواصل الهبوط أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم.. مظاهرات شعبية بسبب ارتفاع الأسعار.. وخبراء: نتائج كارثية وتوقعات بمزيد من التدهور
صور.. الإهمال يضرب أقدم منزل بمدن القناة.. بيت بطرس كساب أقام به أحمد عرابى وتساقطت جدرانه الآن.. باحث فى تاريخ السويس: الأزمة فى غياب المالك.. والمحافظ: بدأنا ترميم المبانى التاريخية وسنبحث وضع المنزل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة