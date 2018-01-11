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صور.. انهيار أجزاء من كوبرى الأوقاف بأبو المطامير إثر انقلاب مقطورة

الخميس، 11 يناير 2018 07:24 م
صور.. انهيار أجزاء من كوبرى الأوقاف بأبو المطامير إثر انقلاب مقطورة السيارة النقل بعد انقلابها


البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شهدت قرية كوم الفرج التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، انهيار أجزاء من كوبرى الأوقاف المار على مشروع عبد الفتاح، إثر انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بطبقة اسفلتية من أعلى الكوبرى.

أثناء عبور سيارة نقل بمقطورة محملة بالأسفلت الخاص برصف الطرق، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى إلى انقلابها وانهيار أجزاء من الكوبرى الذى يفصل بين أبو المطامير ومحافظة الإسكندرية.

 

 
 
 
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