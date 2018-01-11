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صور.. افتتاح أول معرض للسيارات مخصص للنساء فى السعودية

الخميس، 11 يناير 2018 10:25 م
صور.. افتتاح أول معرض للسيارات مخصص للنساء فى السعودية سعوديات


(أ ف ب)
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افتتحت شركة سعودية خاصة اليوم الخميس، أول معرض سيارات مخصص للنساء فقط قبل خمسة أشهر من بدء سريان القرار الذى يسمح لهن بالقيادة.

وافتتحت صالة العرض فى مركز تجارى فى مدينة جدة للسماح للمرأة باختيار سيارتها الخاصة بحرية قبل أن تنطلق فى قيادتها.

وفى قرار تاريخى صدر أواخر العام الماضي، منح الملك سلمان بن عبد العزيز المرأة السعودية الحق فى القيادة.

تقدم صالة العرض مجموعة واسعة من المركبات من مختلف الماركات ويعمل فيها نساء فقط.

كما أنها توفر للمرأة حلولا لتمويل عملية الشراء تقدمها بنوك وشركات مالية، وتعتزم الشركة فتح مزيد من معارض السيارات للنساء فى المملكة.

جانب من العرض
جانب من العرض

 

سعوديات فى المعرض
سعوديات فى المعرض

 

سعودية تركب السيارة
سعودية تركب السيارة

 

معرض السيارات
معرض السيارات

 

معرض سيارات فى السعودية
معرض سيارات فى السعودية

 

 

          


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

توتا

مبروك

الف مليون مبروووووك لاخوتنا السعوديات

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