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صور.. إزالة كافة التعديات على ترعة البنك بالبحيرة

الخميس، 11 يناير 2018 08:34 م
صور.. إزالة كافة التعديات على ترعة البنك بالبحيرة إزالة التعديات على ترعة البنك بالبحيرة


البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار من إزالة التعديات الواقعة على ترعة البنك التابعة لقرية قومبانية أبوقير بعد عشرات السنين من التعدى على الترعة بالردم والمبانى، وشملت إزالة التعديات مبانى وأسوار وأكشاك من الطوب والعشش الصفيح.
 
وقاد الحملة المشتركة اللواء عصام الرومى مساعد مدير أمن البحيرة، والعميد حازم عزت رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الدوار، والمقدم إبراهيم النجار وكيل فرع البحث الجنائى، والدكتور عزازى عبد الحليم نائب رئيس مدينة كفر الدوار، ولاقت الحملة ترحيب واستحسان من المواطنين الذين تعاونوا مع قوات الشرطة فى فتح الترعة وإزالة التعديات من مبانى وأكشاك وأسوار.
 
إزالة كأفة التعديات على ترعة البنك بالبحيرة (1)
إزالة التعديات على ترعة البنك

 
إزالة كأفة التعديات على ترعة البنك بالبحيرة (2)
إزالة كأفة التعديات على ترعة البنك بالبحيرة (3)
جانب من الحملة

إزالة كأفة التعديات على ترعة البنك بالبحيرة (4)
إزالة التعديات على ترعة البنك بالبحيرة 

إزالة كأفة التعديات على ترعة البنك بالبحيرة (5)
حملة لإزالة التعديات

 


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