صرف مساعدات غذائية وبطاطين للحالات الأولى بالرعاية بالوادى الجديد





الوادى الجديد-ماهر أبو نور

قال محمد منير العديسى، مدير إدارة الإغاثة والطوارىء بمديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد، إن إحدى المؤسسات الخيرية قامت بدعم المحافظة بـ 2500 كرتونة مواد غذائية مختلفة الاصناف، تم وصولها فعليا وتم تسليمها لمراكز المحافظة الخمسة تمهيدا لتسليمها لمستحقيها، كما قامت المؤسسة بدعم المحافظة أيضا بـــ 3000 بطانية للحالات الأولى بالرعاية، وسيتم توزيعها على مراكز المحافظة.

وأضاف العديسى، أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد شدد على ضرورة التوزيع العادل على الأسر الفقيرة بمراكز المحافظه الخمسة على أن تكون الأولوية للحالات الأشد احتياجا، وذلك بالتعاون مع مديرية الشئون الاجتماعية والمركز الإدارية بالمحافظة.