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صحة غزة: نعانى من نقص حاد فى الوقود

الخميس، 11 يناير 2018 11:57 ص
صحة غزة: نعانى من نقص حاد فى الوقود المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة


غزة (أ ش أ)
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أكدت وزارة الصحة فى قطاع غزة أنها تعانى من نقص حاد فى الوقود، موضحة أن هذه الأزمة الخانقة انعكست على مجمل مرافقها وخدماتها الصحية بما فى ذلك خدمات الإسعاف والنقل الصحى.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة فى تصريح صحفى، صباح الخميس، إن هذه الأزمة أثرت بشكل مباشر على نقل المرضى لاسيما الأطفال المصابين بالفشل الكلوى خلال اليومين الماضيين.

وأشار إلى أن الوزارة استطاعت وبجهود كبيرة توفير جزء من الوقود لسيارات الإسعاف مما مكنها صباح هذا اليوم من استئناف نقل الاطفال المرضى، وذلك حرصاً منا للتخفيف من معاناتهم فى الوصول إلى مستشفى الرنتيسى التخصصى لإجراء جلسات غسيل الكلى.


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