صحة غزة: نعانى من نقص حاد فى الوقود

صحة غزة: نعانى من نقص حاد فى الوقودالخميس، 11 يناير 2018 11:57 ص
المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة
غزة (أ ش أ)
إضافة تعليق
أكدت وزارة الصحة فى قطاع غزة أنها تعانى من نقص حاد فى الوقود، موضحة أن هذه الأزمة الخانقة انعكست على مجمل مرافقها وخدماتها الصحية بما فى ذلك خدمات الإسعاف والنقل الصحى.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة فى تصريح صحفى، صباح الخميس، إن هذه الأزمة أثرت بشكل مباشر على نقل المرضى لاسيما الأطفال المصابين بالفشل الكلوى خلال اليومين الماضيين.
وأشار إلى أن الوزارة استطاعت وبجهود كبيرة توفير جزء من الوقود لسيارات الإسعاف مما مكنها صباح هذا اليوم من استئناف نقل الاطفال المرضى، وذلك حرصاً منا للتخفيف من معاناتهم فى الوصول إلى مستشفى الرنتيسى التخصصى لإجراء جلسات غسيل الكلى.
إضافة تعليق
هل ارتبط انهيار الاقتصاد السودانى بقرارات "البشير" الأخيرة؟.. العملة المحلية تواصل الهبوط أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم.. مظاهرات شعبية بسبب ارتفاع الأسعار.. وخبراء: نتائج كارثية وتوقعات بمزيد من التدهور
صور.. الإهمال يضرب أقدم منزل بمدن القناة.. بيت بطرس كساب أقام به أحمد عرابى وتساقطت جدرانه الآن.. باحث فى تاريخ السويس: الأزمة فى غياب المالك.. والمحافظ: بدأنا ترميم المبانى التاريخية وسنبحث وضع المنزل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة