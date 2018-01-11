صحافة إيطاليا تتهم أستاذة كامبريدج بالكذب.. سيجلو: تحقيق ريجينى مفتوح





كتبت فاطمة شوقى

علقت صحيفة "سيجلو" الإيطالية، على تحقيق المدعى الإيطالى سيرجيو كولايوكو مع أستاذة جامعة كامبريدج مها محفوظ عبد الرحمن، حول قضية الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، متسائلة: "هل تقول مها الحقيقة؟".

وقالت الصحيفة، فى تقرير نشرته اليوم الخميس، إن أجوبة الإخوانية مها عبد الرحمن على أسئلة المدعى العام الإيطالى لم تكن حاسمة، وجاءت ردودها بين "لا أتذكر"، و"لا أعرف"، كما أكدت أن "ريجينى" اختار موضوع البحث الذى كان يعمل عليه فى مصر بحرية، ويتعلق بالحياة السياسية فى مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتابعت الصحيفة: "التحقيق سيبقى فصلا جديدا مفتوحا فى قضية ريجينى دون التوصل لأى إجابات حاسمة فى القضية".

وأوضحت الصحيفة فى تقريرها، أن الأمل الآن فى التوصل لأى أدلة جديدة بعد فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بأستاذة كامبريدج، الذى صادرته الجهات الإيطالية، وأيضا هاتفها الخاص الذى رفضت تسليمه قبل عامين، أثناء التحقيقات فى مقتل ريجينى بعد جنازته التى أقيمت فى مقاطعة "أودينى".

وبحسب خبراء، أوردت الصحيفة الإيطالية آراءهم فى تقريرها، فإنه قد مر عامان على حدث مقتل جوليو ريجينى، وهذه الفترة تثير الشك حول إمكانية التأكد من أن مها عبد الرحمن لم تمح أى معلومات قيّمة تخص قضية ريجينى.