شنغهاى تغلق موقع فندق ماريوت على الإنترنت بالصين مؤقتا بسبب خطأ فى استبيان





بكين (رويترز)

أغلقت سلطات شنغهاى، اليوم الخميس، الموقع الصينى لسلسلة فنادق ماريوت العالمية على الإنترنت لمدة أسبوع، عقابا على خطأ ورد فى استبيان أرسلته أكبر سلسلة فنادق فى العالم، لعملائها أدرج مناطق مثل تايوان والتبت كدول مستقلة عن الصين.

وأصدرت الشركة الأمريكية اعتذارا اليوم، عن الخطأ الذى تسبب فى اتهامات لها بعدم احترام السيادة الصينية ودعوات بالمقاطعة من مستخدمين غاضبين للإنترنت على موقع ويبو وهو موقع صينى للتواصل الاجتماعى مماثل لتويتر.

وقالت الشركة فى بيان على حسابها الرسمى على موقع ويبو الصينى للتواصل الاجتماعى "ماريوت الدولية تحترم السيادة الصينية ووحدة أراضيها... نعتذر بصدق عن أى أفعال أدت إلى سوء تفاهم فى الموقف السالف الذكر".

وإضافة إلى إغلاق الموقع قالت هيئة الفضاء الإلكترونى فى شنغهاى فى بيان إنها ستغلق تطبيق ماريوت على الهواتف المحمولة وهى خطوة ستعطل عمليات الحجز.

وفى الاستبيان الذى أرسل لعملاء بلغة الماندارين قبل أيام قليلة أدرج ماريوت التبت وهونج كونج وماكاو وتايوان كدول مستقلة، وطلبت حكومة شنغهاى فى بيان صدر أمس الأربعاء من ماريوت "إلغاء كل المضمون المتعلق (بالاستبيان) وتنفيذ فحص شامل لكل المحتوى الذى نشرته على موقعها وعلى الاستمارات المتاحة عبر الإنترنت للتأكد من عدم وقوع أمر مماثل وللتصرف لمعالجة ما يقلق الرأى العام بسرعة لتجنب أى رد فعل سلبي".

وأضافت أن مكتب الرقابة على السوق فى هوانغبو بشنغهاى سيفتح تحقيقا بشأن الماريوت بسبب الاشتباه فى انتهاكه لقانون الأمن الإلكترونى على الإنترنت وقانون الإعلانات.