"شل" تبيع حصتها فى حقل نفط عراقى إلى إيتوتشو اليابانية

رويترز

قال مسؤول نفطى عراقى بارز يوم الأربعاء، إن العراق وافق على أن تبيع رويال داتش شل حصتها البالغة 20 بالمئة فى حقل غرب القرنة 1 النفطى العراقى إلى إيتوتشو اليابانية.

ويأتى الاتفاق بينما وافقت الشركة الانجليزية الهولندية على التخارج من مشروع مجنون النفطي، وهو أحد أكبر الحقول فى العراق العضو بمنظمة أوبك، وتسليم تشغيله إلى شركة نفط البصرة المملوكة للدولة بحلول نهاية يونيو 2018.

وحاليا ينتج حقل غرب القرنة 1 الذى تديره إكسون موبيل نحو 405 آلاف برميل يوميا.

وقال إحسان عبد الجبار مدير عام شركة نفط البصرة فى مقابلة مع رويترز إن شركة نفط البصرة توصلت إلى اتفاق مع كيه.بي.آر، وهى شركة أمريكية للهندسة والتشييد، للمساعدة فى إدارة مشروعات لتطوير الطاقة الإنتاجية فى حقل مجنون.

وأضاف "وافقت وزارة النفط العراقية على قيام شركة شل بالتنازل عن حصتها لصالح إيتوتشو. تم تقديم مسودة التنازل والتغيير من شل إلى إيتوتشو وتم مراجعتها من قبل الإدارة المالية والقانونية فى شركتنا، وتم الموافقة عليها ورفعها للوزارة لغرض استحصال الموافقات النهائية وإكمال عملية التنازل، وتم اللقاء بشركة إيتوتشو للاتفاق على أدبيات العمل والاستمرار فى توفير التخصيصات المالية لحقل غرب القرنة 1".

وتابع قائلا "تم بدء عمليات الإحالة والتعاقد مع مشغلين ومستشارين، واحدة من الشركات هى كيه. بي.آر، لإدارة كافة مشاريع تطوير القدرات الإنتاجية لحقل مجنون. وبدأنا العمليات اللازمة لتوقيع عقد العمل مع هاى الشركة الأمريكية الكبيرة".

وقال عبد الجبار إن العراق ما زال يجرى مباحثات مع شركة هندسية أجنبية أخرى لتشغيل منشآت للطاقة فى حقل مجنون ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق قبل يونيو حزيران. ولم يكشف عن اسم الشركة.

وقالت شل إنها ما زالت ملتزمة بإنتاج الغاز فى العراق والتركيز على تطوير وتوسعة شركة غاز البصرة التى تنتج الغاز من حقول الرميلة وغرب القرنة 1 والزبير. وتمتلك الشركة حصة 44 بالمئة فى المشروع المشترك.

وأردف عبد الجبار "طموحنا أن تصل كلفةً تخفيض المشاريع إلى ٤٠ بالمئة، ولكن أعتقد أن الكلفة لهذه السنة، المتبقية لهذه السنة، راح تكون بحدود ٣٠ بالمئة من الكلف المفترضة لو كانت إدارة شل باقية لإدارة الحقل".

وقال إن شل تقدم حاليا المشورة لفرق إدارة حقل مجنون بشأن عملية تقديم العروض وكيفية إدارة العمليات المعتادة فى الحقل.

وأشار إلى أن كمية الغاز المصاحب المستخرج من مجنون تبلغ حوالى 130 مليون قدم مكعبة يوميا ويجرى معالجة واستغلال 70 مليون قدم مكعبة يوميا فقط فى حين يجرى حرق الكمية الباقية.

وقال "الحقل (مجنون) حاليا ينتج ما معدله ١٣٠ مقمق، مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب. يُستثمر منه بحدود ٧٠. هناك ٦٠ مليون قدم مكعب قياسى يُحرق. واحدة من أولويات العمل هو استثمار كامل الغاز المحروق فى هذا الحقل".