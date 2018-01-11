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شركة قبرصية تتهم "مانافورت" مدير حملة ترامب السابق بالاحتيال

الخميس، 11 يناير 2018 12:01 ص
شركة قبرصية تتهم "مانافورت" مدير حملة ترامب السابق بالاحتيال المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية بول مانافورت


(رويترز)
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واجه المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية بول مانافورت مشكلة قانونية جديدة، حين رفعت شركة مقرها قبرص وترتبط بقطب أعمال روسى دعوى ضده وضد شريكه التجارى ريتشارد جيتس تزعم فيها تورطهما فى احتيال مالى واختلاس ملايين الدولارات.

واتهمت شركة سيرف هورايزون المحدودة، التى تشير بيانات مالية إلى ارتباطها بأوليج ديريباسكا حليف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مانافورت وجيتس باختلاس أكثر من 18.9 مليون دولار استثمرتها الشركة فى شركات اتصالات أوكرانية تعرف مجتمعة باسم "بلاك سى كيبول".

ويواجه مانافورت وجيتس اتهامات جنائية أخرى أمام المحقق الخاص الأمريكى روبرت مولر الذى اتهمها بالتآمر لغسل أموال والاحتيال.

والقضية التى رُفعت ضد الرجلين أمام محكمة فى نيويورك هى ثانى واقعة حتى الآن تقاضى فيها الشركة المرتبطة بديريباسكا الرجلين ومعهما شركة "بيريكليز إميرجينج ماركتس" لإدارة الاستثمارات المملوكة لهما.

وفى أغسطس 2015، رفعت الشركة دعوى موازية فى محكمة أمريكية طلبا لوثائق ترتبط بالأموال المفقودة المزعومة.


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