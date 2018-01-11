شركة طيران هندية تقيل طيارين اثنين تشاجرا فى قمرة القيادة





نيودلهى(أ ش أ)

أعلنت شركة طيران هندية أنها أقالت طيارين اثنين قيل إنهما تشاجرا في قمرة القيادة، حيث يزعم أن الطيار صفع مساعدته خلال رحلة يوم رأس السنة الميلادية التى كانت تتجه من لندن إلى مومباي.

وأعلنت شركة "جيت آيروايز" -في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس- أنها "أنهت خدمات طياري طاقم قمرة القيادة على الفور"، فيما لم تصدر الشركة أي تفاصيل أخرى.

وأفادت وسائل الإعلام الهندية بأن الطيار صفع مساعدته خلال جدال في قمرة القيادة، وأنها خرجت تبكي ورفضت لفترة العودة إلى قمرة القيادة.

وهبطت الطائرة التي كانت تقل 324 راكبا و14 من أفراد الطاقم بسلام.