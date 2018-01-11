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شاهد الصحفى الإسرائيلى تسيفى حيزقيال أثناء لقاءه قيادات الإخوان فى تركيا

الخميس، 11 يناير 2018 08:10 م
شاهد الصحفى الإسرائيلى تسيفى حيزقيال أثناء لقاءه قيادات الإخوان فى تركيا تسيفى حيزقيال


كتب- هاشم الفخرانى
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تنكر صحفى إسرائيلى يدعى تسيفى حيزقيال فى زى إسلامى من أجل إعداد حلقات تليفزيونية عن جماعة الإخوان الإرهابية فى أوروبا .

 

وقالت القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلى أن "حيزقيال" تنكر فى زى إسلامى حيث اطلق لحيته وقص شاربه وزيف جواز سفر لدخول المملكة الأردنية الهاشمية على أساس أنه لاجئ فلسطينى وأطلق على نفسه اسم "أبو حمزة".

 

 

وأوضحت القناة فى تنويه بثته على قناتها على "يوتيوب" أن "حيزقيال" التقى بشخصيات من جماعة الإخوان فى فرنسا والمانيا وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية للحديث عن فكر الجماعة وما يؤمنون به وخاصة فكر مؤسس الجماعة حسن البنا وسيد قطب الذى اسس الفكر الجهادى لدى الجماعة .

 

وأكدت القناة أن "حيزقيال" كان فى حماية رجال من أجهزة الأمن فى إسرائيل لحمايته فى رحلته مع الإخوان.

 


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