س وج.. من هو جوليان أسانج المطلوب بريطانيا والحاصل على الجنسية الأكوادورية؟





كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وزيرة الخارجية الأكوادورية ماريا فيرناندا اسبينوزا، اليوم الخميس، أن بلادها منحت الجنسية الأكوادورية لمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الذى يحتمى فى سفارتها فى لندن منذ نحو خمس سنوات تجنبا لاعتقاله من قبل الشرطة البريطانية.

وتأتى محاولة الأكوادور منح حصانة دبلوماسية لأسانج كجزء من الجهود لحل قضية لجوئه إلى السفارة الأكوادورية التى انتقل إليها عام 2012 لتجنب مذكرة اعتقال سويدية بحقه فى جريمة اغتصاب، فمن هو جوليان أسانج.

س: من هو جوليان أسانج؟

ج: جوليان أسانج من مواليد 3 يوليو 1971، هو صحفى وناشط ومبرمج أسترالي، حصل على جائزة من منظمة العفو الدولية فى 2009.

س: ما هى موهبة أسانج؟

ج: كان أسانج منذ الصغير موهوب فى البرامج التكنولوجية والإلكترونية وعمل هاكر عندما كان مراهقا، ثم مبرمج الكمبيوتر قبل أن يصبح معروفا لعمله مع ويكيليكس.

س: جوليان أسانج و ويكيليكس؟

ج: فى عام 2006، أسس أسانج موقع ويكيليكس، بهدف نشر الأخبار والمعلومات المهمة إلى الجمهور من خلال نشر وثائق سرية، لا سيما حول الحرب الأمريكية فى أفغانستان والعراق، وغيرها.

س: هل جوليان أسانج مطلوب أمنيًا؟

ج: نعم فقد أدرجته الإنتربول الدولى، على لائحة أكثر المطلوبين لدى منظمة الشرطة الدولية، بناء على طلب من محكمة سويدية تنظر فى جرائم جنسية مزعومة.

س: متى تم اعتقال أسانج؟

ج: اعتقل أسانج فى بريطانيا بتاريخ 7 ديسمبر 2010 بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن القضاء السويدى بتهمة اغتصاب وتحرش جنسى.

س: هل طلب أسانج اللجوء سياسيا إلى أى دولة؟

ج: لجأ فى 19 يونيو 2012 إلى سفارة الإكوادور فى لندن وطلب اللجوء السياسي. وعد رئيس الإكوادور رافائيل كوريا دراسة طلبه، وحاولت الإكوادور التوسط بين المملكة المتحدة والسويد لضمان محاكمة عادلة لأسانج، لكنها لم تفلح، وأعلن رئيس الإكوادور أنه سيبت فى الطلب بعد انتهاء الألعاب الأولمبية فى لندن، وقالت بريطانيا أنها يمكن أن تداهم سفارة الإكوادور فى لندن للقبض على أسانج مما أثار استنكاراً من حكومة الإكوادور، إذ اعتبرت ذلك تهديداً بالاعتداء على سيادتها ومخالفة للقانون الدولي.

س: ما هى أبرز تسريبات ويكيليكس؟

ج: أبرز التسريبات هى تسرب البرقيات الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية هي حادثة تسرب معلومات سرية لمراسلات بين وزارة الخارجية الأمريكية وبعثاتها الدبلوماسية حول العالم بدءا من 28 نوفمبر 2010 على موقع ويكيليكس وخمس صحف عالمية رئيسية أخرى، ومن المخطط الانتهاء من نشر جميع الوثائق البالغ عددها 251287 على مدار عدة أشهر، يعد تسرب الوثائق هذا الثالث من سلسلة "التسريبات الضخمة" للوثائق السرية على موقع ويكيليكس لسنة 2010 بعد تسريب وثائق حرب أفغانستان في يوليو وحرب العراق في أكتوبر.