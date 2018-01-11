"سى.إن.إن" ترك: المحكمة الدستورية التركية تقضى بالإفراج عن صحفيين

"سى.إن.إن" ترك: المحكمة الدستورية التركية تقضى بالإفراج عن صحفيينالخميس، 11 يناير 2018 04:41 م
عناصر من الشرطة التركية
أنقرة (رويترز)
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ذكرت قناة "سى.إن.إن" ترك، أن المحكمة الدستورية التركية قضت، اليوم الخميس، بالإفراج عن الصحفيين محمد أطلان وشاهين ألباى قائلة إن حقوقهما انتهكت.
ولم يرد تأكيد فورى من المحكمة، وكان محامون قد قالوا قبل الجلسة إن قرار المحكمة قد يشكل سابقة لعشرات الصحفيين الذين تجرى محاكمتهم فى تركيا.
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