video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 12 يناير 2018 04:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"سى.إن.إن" ترك: المحكمة الدستورية التركية تقضى بالإفراج عن صحفيين

الخميس، 11 يناير 2018 04:41 م
"سى.إن.إن" ترك: المحكمة الدستورية التركية تقضى بالإفراج عن صحفيين عناصر من الشرطة التركية


أنقرة (رويترز)
إضافة تعليق

ذكرت قناة "سى.إن.إن" ترك، أن المحكمة الدستورية التركية قضت، اليوم الخميس، بالإفراج عن الصحفيين محمد أطلان وشاهين ألباى قائلة إن حقوقهما انتهكت.

ولم يرد تأكيد فورى من المحكمة، وكان محامون قد قالوا قبل الجلسة إن قرار المحكمة قد يشكل سابقة لعشرات الصحفيين الذين تجرى محاكمتهم فى تركيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تركيا تضيف 3 محطات كهرباء إلى خطط الخصخصة

سىإنإن ترك

المحكمة الدستورية التركية

الإفراج عن صحفيين



لا تفوتك
مجلس الزمالك يجتمع الأربعاء.. ومرتضى منصور يعتذر عن عدم الحضور

مجلس الزمالك يجتمع الأربعاء.. ومرتضى منصور يعتذر عن عدم الحضور

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم

بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة