سندات تونس الدولارية لأجل 2025 تهبط سنتا مع تصاعد الاحتجاجات





لندن – رويترز

أظهرت بيانات لرويترز اليوم الخميس، أن سعر السندات الدولارية لتونس التى ينتهى أجلها فى 2025 هبط أكثر من سنت إلى 98.75 سنت، وهو أدنى مستوى فى سبعة أسابيع مع تصاعد المظاهرات العنيفة للاحتجاج على زيادات فى الأسعار والضرائب والبطالة.

ويشهد البلد العربى الواقع فى شمال أفريقيا احتجاجات مناهضة للحكومة منذ يوم الاثنين. وألقى القبض على أكثر من 300 محتج الليلة الماضية وانتشر الجيش فى بضع مدن تونسية.