سلطات الهجرة الأمريكية تداهم متاجر للبحث عن المهاجرين غير الشرعيين





كتبت: إنجى مجدى

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن سلطات الهجرة، الأمريكية، قامت بمداهمة ما يقرب من 100 متجر من سلسلة "7-Eleven" الشهيرة، فى 18 ولاية أمريكية، فضلا عن واشنطن العاصمة، صباح الأربعاء، وحذرت أصحاب الأعمال بأن موقف الرئيس دونالد ترامب، المتشدد بشأن الهجرة ينطبق عليهم أيضا.

وأضافت الصحيفة، بحسب موقعها الإلكترونى، الخميس، أن سلطات إنفاذ القانون قامت بالقبض على 21 موظف يشتبه فى إقامتهم داخل الولايات المتحدة بشكل غير قانونى، ويواجهون حاليا عمليات ترحيل أمام محكمة الهجرة الإتحادية.

وقال توم هومان، نائب مدير سلطة الجمارك والهجرة فى الولايات المتحدة، إن تحركات الأربعاء تبعث رسالة قوية لأصحاب الأعمال داخل البلاد ممن يشغلون عمالة غير شرعية، مضيفا إن السلطات الأمريكية سوف تنفذ القانون وإذا وجدت أى خرق للقانون سيتم محاسبة الشخص.

وقام محققون من الأمن الداخلى بمداهمة سلسلة متاجر 7-Eleven فجر الأربعاء حيث أجروا لقاءات مع الموظفين والمدراء، وتركوا إشعار بضرورة أن تخضع سجلات التوظيف للتدقيق.