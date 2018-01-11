سلطات المطار ترحل 39 مواطنا أفريقيا إلى بلادهم لإقاماتهم غير الشرعية بالبلاد

سلطات المطار ترحل 39 مواطنا أفريقيا إلى بلادهم لإقاماتهم غير الشرعية بالبلادالخميس، 11 يناير 2018 09:54 م
مطار القاهرة الدولي
كتب محمد طنطاوى
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رحلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 39 مهاجرًا غير شرعى من السودان وإثيوبيا ونيجيريا إلى بلادهم بعد القبض عليهم لإقاماتهم غير الشرعية بالبلاد ومحاولة البعض التسلل إلى دول الجوار.
وأفاد مصدر بالمطار بأن المرحلين وصلوا على متن عدة مأموريات قادمة من مديريات أمن القاهرة والإسكندرية ومطروح وتم تشكيل فريق أمنى لمراجعة مواقفهم الأمنية، حيث أقروا بمحاولتهم التسلل إلى ليبيا ودول الجوار.
وأوضح المصدر أنه تم ترحيلهم على متن عدة رحلات مغادرة إلى بلدهم، حيث تم ترحيل 23 سودانيا، و12 إثيوبيا، و4 نيجيريين بعد الكشف الجنائى عليهم، وإخطار السفارة السودانية والإثيوبية بالقاهرة.
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