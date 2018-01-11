سكرتير محافظة أسيوط يناقش مع رؤساء المراكز تقنين أوضاع أملاك الدولة

سكرتير محافظة أسيوط يناقش مع رؤساء المراكز تقنين أوضاع أملاك الدولةالخميس، 11 يناير 2018 08:26 م
جانب من الاجتماع
أسيوط - ضحا صالح
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عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط إجتماع لمناقشة قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن تنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالاحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 .. وذلك بحضور رؤساء المراكز ومديرو إدارات أملاك الدولة بالمحافظة.
ناقش المهندس محمد عبدالجليل النجار مواد القرار والتى تنص على تشكيل لجان لإستقبال طلبات تقنين أملاك الدولة بالمراكز لتلقى طلبات واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة بشأن تقنين اوضاعهم وفقا لأحكام القرار حيث يكون التصرف فى الاراضى بالبيع أو الإيجار أو بالإنتفاع لواضعى اليد بالبناء عليها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017 مع مراعاة الحد الأقصى لملكية الاراضى ويكون التصرف فى الاراضى المستصلحة أو المستزرعة.
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