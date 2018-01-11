سقوط "سمارة" وبحوزته 600 جرام حشيش قبل ترويجها فى المطرية

سقوط "سمارة" وبحوزته 600 جرام حشيش قبل ترويجها فى المطريةالخميس، 11 يناير 2018 03:00 ص
مخدر الحشيش- أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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ألقى رجال المباحث، القبض على عاطل مسجل خطر، تخصص نشاطه فى تجارة المواد المخدرة، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى بالمطرية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
كانت البداية أثناء مرور ضباط مباحث قسم المطرية، لتفقد الحالة الأمنية، عندما اشتبهوا فى شخص وبإيقافه تبين أنه "عادل.ف" وشهرته سمارة، 26 سنة مسجل خطر، وبتفتيشه ضبطت القوة بحوزته 600 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ 1000 جنيه، ومطواة.
وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات البيع، والسلاح للدفاع عن النفس فتحرر له المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة فباشرت التحقيق.
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