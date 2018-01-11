سفينة حربية إيرانية تصطدم بحاجز أمواج فى بحر قزوين وفقدان اثنين من طاقمها





(رويترز)

أفادت تقارير إعلامية محلية، أن سفينة حربية إيرانية اصطدمت بحاجز أمواج خرسانى فى ميناء ببحر قزوين وأن اثنين من أفراد طاقمها مفقودان.

وذكر موقع جيلنجاه الإلكترونى الذى يركز على أخبار إقليم جيلان بشمال إيران، أن السفينة الحربية التى يبلغ طولها 100 متر وتسمى دامافاند اصطدمت بحاجز الأمواج فى بلدة بندر أنزلى الساحلية خلال أجواء عاصفة بلغ ارتفاع الأمواج فيها أربعة أمتار.

وسقط ستة من أفراد طاقم السفينة فى المياه فى بادئ الأمر قبل انتشال أربعة منهم. وأظهرت صور على الموقع السفينة الحربية المتضررة مائلة على أحد جانبيها قرب حواجز الأمواج التى تحمى الميناء.

ولم يصدر بيان رسمى بعد بشأن عدد القتلى أو المصابين فى الحادث.

واصطدمت يوم السبت الناقلة (سانتشي) التى تديرها شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية بالسفينة (سي.إف كريستال) التى كانت تنقل شحنة حبوب من الولايات المتحدة على بعد نحو 160 ميلا بحريا (300 كيلومتر) قبالة ساحل الصين قرب شنغهاي.