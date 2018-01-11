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الخميس، 11 يناير 2018 01:10 م
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سعر اليورو اليوم الخميس 11-1-2018 وارتفاع العملة الأوروبية

الخميس، 11 يناير 2018 10:53 ص
سعر اليورو اليوم الخميس 11-1-2018 وارتفاع العملة الأوروبية سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس


كتبت- دانه الحديدى
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ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الخميس 11-1-2018، ارتفاعا تراوح من قرشين إلى 8 قروش بعدد من البنوك المصرية، وذلك بعد التراجع الذى شهدته العملة الأوربية على مدار اليومين الماضيين، مسجلة 21.07 جنيه للشراء و21.24 جنيه للبيع، فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى.

 

اليورو
اليورو

 

وفيما يلى سعر اليورو الأوروبى خلال التعاملات اليومية، اليوم الخميس، وفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، والذى جاء، كالتالى.

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

21.19 جنيه للشراء

21.31 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

21.07 جنيه للشراء

21.24 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

21.06 للشراء

21.23  للبيع

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

21.07  للشراء

21.24 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

21.05 للشراء

21.22 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

21.05 للشراء

21.22 للبيع

 

يورو
يورو

 

لأول مرة منذ 2009.. تراجع البطالة فى منطقة اليورو لـ8.7% نوفمبر الماضى

 

قالت قناة "بلجيك 24" البلجيكية، إن نسبة البطالة فى منطقة اليورو انخفضت إلى 8.7% فى نوفمبر الماضى، وهو أقل مستوى يتم تسجيله منذ يناير 2009، وفقا للتقرير الصادر عن وكالة يوروستات.

 

وبحسب الوكالة، تراجع عدد العاطلين فى الدول الـ19 أعضاء منطقة اليورو بوتيرة مطردة منذ الأزمة الاقتصادية، ولكن الكثيرين ما زالوا يعتبرون النسب المسجلة على أساس موسمى مرتفعة للغاية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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