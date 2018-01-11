سعر الريال السعودى اليوم الخميس 11-1-2018 والعملة السعودية تواصل ثباتها





كتبت: دانه الحديدى

واصل سعر الريال السعودى استقراره مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس 11-1-2018، عند سعر إغلاق تعاملات الأمس، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر.



الريال السعودى

ووفقا للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى، ننشر سعر الريال السعودى، والذى جاء كالتالى..

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.68 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.67 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع



سعر عملة الريال السعودى اليوم

مصادر مصرفية: أرامكو تعمل على جمع قروض رخيصة قبل الطرح العام

قالت مصادر ببنوك ووكالات ائتمان صادرات إن أرامكو السعودية تعمل على تدبير قروض رخيصة بمليارات الدولارات من البنوك الساعية إلى تعزيز علاقاتها مع شركة النفط العملاقة قبل إدراج أسهمها فى البورصة.

تقدم بنوك سيتى جروب وستاندرد تشارترد ومؤسسة سوميتومو ميتسوى المصرفية (اس.ام.بي.سى) المشورة بشأن الصفقات التى قال مصدران إنها قد تجمع ما لا يقل عن خمسة إلى ستة مليارات دولار وجميعها مدعومة من وكالات ائتمان صادرات.