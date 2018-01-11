video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 11 يناير 2018 01:11 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم الخميس 11-1-2018 واستقرار العملة الأمريكية

الخميس، 11 يناير 2018 10:40 ص
سعر الدولار اليوم الخميس 11-1-2018 واستقرار العملة الأمريكية سعر الدولار اليوم الخميس


كتبت: دانه الحديدى
إضافة تعليق

 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الخميس 11-1-2018، مسجلا 17.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى الآن.

 

وفيما يلى اسعار الدولار اليوم الخميس بمختلف البنوك المصرية..

 

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

  17.64 جنيه للشراء

 17.74 جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

 

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

 17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.63  جنيه للشراء

17.73 جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

 17.65 جنيه للشراء

 17.75 جنيه للبيع

 

سعر الدولار
سعر الدولار

 

الدولار يرتفع أمام الين مع تراجع القلق من موقف الصين بشأن السندات الأمريكية

 

ارتفع الدولار مقابل الين اليوم الخميس، بعد تصريحات من هيئة سوق الصرف الأجنبى فى الصين قلصت المخاوف من أن بكين قد تخفض مشترياتها من السندات الحكومية الأمريكية.

 

وارتفع الدولار 0.2 بالمائة إلى 111.70 ين مبتعدا عن أدنى مستوى فى ستة أسابيع 111.27 ين الذى بلغه أمس الأربعاء. وقالت هيئة سوق الصرف الأجنبى إن تقريرا بأن الصين تدرس إبطاء مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية أو وقفها يستند إلى معلومات خاطئة.

 

 

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار العملات اليوم الخميس 11-1- 2018 واستقرار سعر الدولار

اسعار الدولار

سعر الدولار

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار

الدولار اليوم

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة