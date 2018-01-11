سعر الدولار اليوم الخميس 11-1-2018 واستقرار العملة الأمريكية





كتبت: دانه الحديدى

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الخميس 11-1-2018، مسجلا 17.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى الآن.

وفيما يلى اسعار الدولار اليوم الخميس بمختلف البنوك المصرية..



سعر الدولار اليوم

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع



سعر صرف الدولار

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.63 جنيه للشراء

17.73 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع



سعر الدولار

الدولار يرتفع أمام الين مع تراجع القلق من موقف الصين بشأن السندات الأمريكية

ارتفع الدولار مقابل الين اليوم الخميس، بعد تصريحات من هيئة سوق الصرف الأجنبى فى الصين قلصت المخاوف من أن بكين قد تخفض مشترياتها من السندات الحكومية الأمريكية.

وارتفع الدولار 0.2 بالمائة إلى 111.70 ين مبتعدا عن أدنى مستوى فى ستة أسابيع 111.27 ين الذى بلغه أمس الأربعاء. وقالت هيئة سوق الصرف الأجنبى إن تقريرا بأن الصين تدرس إبطاء مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية أو وقفها يستند إلى معلومات خاطئة.