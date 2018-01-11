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سامح شكرى يلتقى أعضاء وزارة الخارجية من الكوادر الدبلوماسية الشابة

الخميس، 11 يناير 2018 05:20 م
سامح شكرى يلتقى أعضاء وزارة الخارجية من الكوادر الدبلوماسية الشابة وزير الخارجية يلتقى أعضاء وزارة الخارجية


كتب - أحمد جمعة
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قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكرى، وزير الخارجية التقى اليوم، الخميس، مع أعضاء وزارة الخارجية من الكوادر الدبلوماسية الشابة والدرجات المتوسطة، حيث أجرى حوارا موسعا معهم تناول العديد من الموضوعات المرتبطة بأولويات وقضايا العمل الدبلوماسى فى الداخل والخارج، بالإضافة إلى أهم ملفات السياسة الخارجية على ضوء تنامى التحديات التى تواجه مصر إقليميا ودوليا.

 

وأشار أبو زيد فى بيان صحفى إلى أن وزير الخارجية استهل اللقاء بالترحيب بشباب وزارة الخارجية، موجها الشكر لهم على الجهود التى يبذلونها فى الدفاع عن المصالح المصرية فى الخارج، ومطالباً بمواصلة بذل المزيد من الجهد من أجل حماية المصالح المصرية المتنامية فى عالم متغير ومنطقة ملتهبة بالنزاعات والصراعات.

 

كما نوه وزير الخارجية إلى أهمية الحفاظ على الانضباط فى أداء المهام المكلف بها أعضاء السلك الدبلوماسى فى هذا الإطار، وأشار الوزير شكرى أيضا إلى أهمية العلاقات المصرية الأفريقية فى السياسة الخارجية المصرية، وضرورة العمل على تطوير تلك العلاقات، الأمر الذى يقتضى المزيد من التخصص من جانب الدبلوماسيين المصريين فى الشئون الإفريقية.

 

وفى نهاية اللقاء، دار نقاش بين وزير الخارجية وأعضاء الوزارة حول عدد من القضايا المرتبطة بأسلوب عمل الوزارة وسبل تطويرها على النحو الذى يعود بالنفع على جميع أبناء وزارة الخارجية.


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