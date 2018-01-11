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زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب بورما

الخميس، 11 يناير 2018 09:19 م
زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب بورما مقياس ريختر


(رويترز)
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ضرب زلزال قوته 6 درجات وسط بورما فى وقت مبكر الجمعة بالتوقيت المحلي، وفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 40 كلم غرب مدينة بيو التى تقع بين العاصمة نايبيداو والمدينة التجارية يانغون، وأعقب ذلك ارتدادان بقوة اضعف بلغت 5,3 درجات.


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