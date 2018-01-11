video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 12 يناير 2018 02:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

زعيم المعارضة القطرية: الكذب والنفاق والدجل سمات متأصلة فى تنظيم الحمدين

الخميس، 11 يناير 2018 09:09 م
زعيم المعارضة القطرية: الكذب والنفاق والدجل سمات متأصلة فى تنظيم الحمدين خالد الهيل


كتبت ريهام عبد الله
إضافة تعليق

أكد خالد الهيل، زعيم المعارضة القطرية، أن الدجل والنفاق، هى سمات متأصلة فى تنظيم الحمدين، بعد تصريح وزير الخارجية القطرى بأن السعودية لم تتعامل بالصدق المطلوب معهم بحسب زعمه.

 

وقال الهيل فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر، "‏وزير خارجية تنظيم الحمدين يقول السعودية لم تتعامل معنا بالصدق المطلوب ويتهمها بالكذب !!! ضربنى وبكى سبقنى واشتكى.. يا "أحمق" من وقع على اتفاقية الرياض ولَم يلتزم؟ الكذب والنفاق والدجل هى سمات متأصلة فى تنظيم الحمدين وشبيحتهم.. صحيح إن لم تستح فاصنع ما شئت قبحكم الله".

 

خالد الهيل
خالد الهيل

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قراصنة قطر يخترقون "حساب المواطن" السعودى..وخالد الهيل: خلايا عزمى ورائها

خالد الهيل يطالب القطريين بالثورة على تنظيم الحمدين

خالد الهيل

المعارضة القطرية

قطر

السعودية

تويتر



لا تفوتك
مجلس الزمالك يجتمع الأربعاء.. ومرتضى منصور يعتذر عن عدم الحضور

مجلس الزمالك يجتمع الأربعاء.. ومرتضى منصور يعتذر عن عدم الحضور

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 20 ساعة السبت المقبل

الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم

بعد نجاحها فى الصين.. هل تساعد إقامة مستشفى بمصر الزوجة على "تطفيش" عشيقة زوجها.. زوجات يطالبن بتكرار التجربة الصينية للانتقام من الرجل الخائن.. واستشارى علاقات زوجية: الفكرة لا تناسب المصريين والحل فى التفاهم

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

روسيا اليوم: التعاون بين القاهرة وموسكو فى بناء محطة الضبعة يثير قلق اسرائيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة