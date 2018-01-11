زعيم المعارضة القطرية: الكذب والنفاق والدجل سمات متأصلة فى تنظيم الحمدين





كتبت ريهام عبد الله

أكد خالد الهيل، زعيم المعارضة القطرية، أن الدجل والنفاق، هى سمات متأصلة فى تنظيم الحمدين، بعد تصريح وزير الخارجية القطرى بأن السعودية لم تتعامل بالصدق المطلوب معهم بحسب زعمه.

وقال الهيل فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر، "‏وزير خارجية تنظيم الحمدين يقول السعودية لم تتعامل معنا بالصدق المطلوب ويتهمها بالكذب !!! ضربنى وبكى سبقنى واشتكى.. يا "أحمق" من وقع على اتفاقية الرياض ولَم يلتزم؟ الكذب والنفاق والدجل هى سمات متأصلة فى تنظيم الحمدين وشبيحتهم.. صحيح إن لم تستح فاصنع ما شئت قبحكم الله".