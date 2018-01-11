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رويترز: السعودية تتولى السيطرة الإدارية على مجموعة بن لادن للتشييد

الخميس، 11 يناير 2018 07:57 م
رويترز: السعودية تتولى السيطرة الإدارية على مجموعة بن لادن للتشييد عمال شركة بن لادن


(رويترز)
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قالت مصادر لرويترز إن السعودية تتولى السيطرة الإدارية على مجموعة بن لادن وتناقش انتقالا محتملا لبعض أصول مجموعة التشييد العملاقة إلى الدولة.

ومجموعة بن لادن، التى كان يعمل بها أكثر من 100 ألف موظف فى ذروة نشاطها، هى أكبر شركة للبناء فى المملكة ومهمة لخطط الرياض لإقامة مشاريع عقارية وصناعية وسياحية كبرى للمساعدة فى تنويع الاقتصاد بعيدا عن صادرات النفط.

وقالت مصادر بالقطاعين المصرفى والصناعي، طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب الحساسية السياسية والتجارية للموضوع، إنه يبدو أن تحرك الرياض للسيطرة يهدف إلى ضمان أن تتمكن المجموعة من أن تواصل خدمة خطط السعودية للتنمية.

 

 

 


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