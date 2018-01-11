رفع 25 طن قمامة ونواتج تطهير فى حملة مكبرة بقرية دروة فى المنوفية





المنوفية - محمد فتحى

شن مجلس مدينة أشمون بمحافظة المنوفية حملة مكبرة للنظافة والتجميل بالوحدة المحلية بقرية دروة، تحت إشراف المهندس عبد الحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون، وبحضور أحمد جمال نائب رئيس المدينة، وعبد العزيز السعدنى مساعد رئيس المدينة، وسماح رجب رئيس الوحدة المحلية بطهواى، وطارق سعد رئيس الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة، وناصر حواش رئيس الوحدة المحلية بالبرانية، ونادر شحات رئيس الوحدة المحلية بسمادون.

وقد أسفرت الحملة عن رفع 25 طن تجمعات قمامة بقرى الوحدة، وتم تسوية الطرق بالجليدر، وتسوية 10 كم طولى، وتم إصلاح كشافات الإنارة المعطلة، حيث تم إصلاح 30 كشافا.

وأكد الزفزافى، فى بيان له اليوم، استمرار أعمال النظافة والتجميل والمتابعة الميدانية للوحدات المحلية التابعة لأشمون.