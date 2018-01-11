"رابطة مشجعات مصر فى روسيا" تنشر فيديو عن البلاد المستضيفة للمونديال وعملتها

"رابطة مشجعات مصر فى روسيا" تنشر فيديو عن البلاد المستضيفة للمونديال وعملتهاالخميس، 11 يناير 2018 08:49 م
رابطة مشجعات مصر
كتبت هند مختار
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نشرت رابطة مشجعات مصر فى روسيا 2018 فيديو تعريفى يتمن أبرز المعلومات عن روسيا من حيث موقعها الجغرافى والعملة الخاصة بها.
يذكر أن عددا من الصحفيات والإعلاميات، هن عزة جلال ونورهان طمان وسندس حمدى أعلنّ عن تدشين رابطة لتشجيع مصر فى كأس العالم بروسيا، ولاقت الرابطة اهتماما واسعًا من قبل وزيرى الشباب والرياضة خالد عبد العزيز والسياحة يحيى راشد، وأعلن "اليوم السابع" وشبكة تليفزيون النهار تبنيهما الإعلامى للحملة والرابطة.
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