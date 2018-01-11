رئيس وزراء لبنان: الانتخابات النيابية ستجرى فى موعدها خلال مايو المقبل

رئيس وزراء لبنان: الانتخابات النيابية ستجرى فى موعدها خلال مايو المقبلالخميس، 11 يناير 2018 04:06 م
رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى
بيروت (أ ش أ)
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أعلن رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى أن الانتخابات النيابية اللبنانية ستجرى فى موعدها المحدد وهو شهر مايو المقبل، قائلا إن "أى كلام عن تأجيل أو تمديد أو تعطيل ليس له مكان فى قاموسى شخصيا ولا فى قاموس الحكومة".
وأوضح الحريرى - خلال ترؤسه اليوم الخميس، لجلسة مجلس الوزراء اللبنانى - أن الخلافات حول بعض الإصلاحات والأمور التقنية تستنزف الوقت، مشيرا إلى أنه مع الإصلاحات ومع كل إجراء يعزز الشفافية والنزاهة بالانتخابات لكن تلك الخلافات والإصلاحات لن تعطل إجراء الانتخابات.
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