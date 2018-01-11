رئيس ميناء دمياط يدعو المواطنين لزيارة الميناء والتعرف على أنشطته





دمياط-معتز الشربينى

وجه اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، الدعوة لأعضاء مكتبة مصر العامة، ولجميع قطاعات شعب دمياط، لزيارة الميناء وقضاء يوم كامل للتعرف على كل الأنشطة التي تمارس بالميناء، خاصة وأن الميناء حقق خلال الفترة الأخيرة طفرات غير مسبوقة فى أعداد السفن ومعدلات الأداء والإيرادات، التي تصب فى خزينة الدولة وتدعم الاقتصاد القومي ، مشيرا إلى أنه يسعى لعمل ربط إليكتروني بين الهيئة ومكتبة مصر العامة .

وأضاف أن الميناء سبق أن شارك فى تطوير كورنيش دمياط، وإنارة طريق رأس البر وطريق كفر البطيخ، وأن الميناء لم يتأخر عندما طلب منه إنقاذ مركب الصيد التابعة لعزبة البرج .

كما قال صالح، أن الهيئة بصدد إقامة ناديين للعاملين بكل من رأس البر ودمياط الجديدة، وأن استخدامهما متاح لجميع أهالي المحافظة، وليس قاصراً على العاملين بالهيئة .

وكان صالح، قد قام أمس بتوقيع بروتوكول مع الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، بهدف التعاون المشترك بين هيئة ميناء دمياط ومكتبة مصر العامة بدمياط .