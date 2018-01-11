رئيس تحرير "أ ش أ": التعاون بين الدول الأفريقية ضرورة حتمية "صور"





كتب محمد السيد

أكد على حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط حرص مصر التام بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم أواصر التعاون المشترك مع سائر دول القارة الأفريقية وكل ما من شأنه خدمة مسيرة التنمية والتقدم والازدهار لدول وشعوب القارة، وأن يعم السلام والأمن سائر ربوعها.

جاء ذلك خلال استقبال على حسن بعد ظهر اليوم للوفد الإعلامى التنزانى الذى يزور القاهرة حالياً برئاسة الدكتور جيم جى يوتازى مدير تحرير المجموعة الصحفية التنزانية "تنزانيا ستاندارد نيوزبيبرز" أكبر مجموعة إعلامية فى تنزانيا.

وأشار على حسن إلى حرص وكالة أنباء الشرق الأوسط على التبادل الإخبارى والتعاون الإعلامى مع مختلف وكالات الأنباء الوطنية الأفريقية، محذراً من خطورة ما تقوم به بعض وسائل الإعلام الغربية من التلوين الإعلامى لمجريات الأحداث داخل دول القارة الأفريقية بما يحتم أهمية أن تنقل دول القارة أخبار الأقطار الأخرى عبر وكالات ووسائل الإعلام الوطنية وغيرها من المصادر الموثوق بها بكل مصداقية وشفافية.

وأكد على حسن أن العلاقات بين مصر وتنزانيا شهدت تطوراً كبيراً فى السنوات الأخيرة الماضية فى ضوء التشاور الدائم والمستمر بين رئيسى وحكومتى وشعبى البلدين، وأيضا عبر اللجنة المشتركة المنتظمة فى دورية انعقادها ومن خلال اللجان الفنية المختصة، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين علاقات تاريخية، خاصة أنهما معاً من دول حوض النيل ويجمعهما علاقات سياسية واقتصادية وثقافية متميزة.

وأعرب رئيس المجموعة الصحفية التنزانية عن سعادته لزيارة وكالة أنباء الشرق الأوسط التى وصفها بأنها "عريقة ومتميزة" وتمتلك خبرات كبيرة فى المجال الصحفى، معبرا عن تطلع مجموعته للتعاون مع وكالة أنباء الشرق الأوسط والاستفادة من خبراتها الطويلة.

وقال إن تبادل الأخبار بين الطرفين من شأنه أن يسهم فى تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين، حيث سيطلع المواطن التنزانى على ما تشهده مصر من تطورات فى العديد من المجالات والإصلاحات الاقتصادية الضخمة وكذلك الطفرة الكبيرة فى قطاع السياحة، كما سيتعرف أيضا المواطن المصرى بشكل أكبر على المجتمع التنزانى.

وأشاد يونازى بعمق العلاقات التى تربط بين مصر وتنزانيا فى شتى المجالات فى إطار الجهود الكبيرة التى يقوم بها الزعيمان الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس تنزانيا جون ماجوفولى لتعزيز الروابط لصالح الشعبين الشقيقين.

وأعرب عن إعجابه الشديد بمصر، حيث يقوم بأول زيارة إلى القاهرة حاليا، وانبهاره بالمزارات الآثرية والسياحية لاسيما الأهرامات العريقة.

واتفق الجانبان - خلال اللقاء - على التوقيع على مذكرة تفاهم فى القريب العاجل لتبادل الأخبار والخبرات الصحفية والإعلامية.