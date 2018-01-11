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رئيسة وزراء النرويج: تأهب أوروبى بشأن تدخل روسيا فى عمليات سياسية بالقارة

الخميس، 11 يناير 2018 01:43 م
رئيسة وزراء النرويج: تأهب أوروبى بشأن تدخل روسيا فى عمليات سياسية بالقارة رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرغ مع ترامب فى البيت الأبيض


كتب محمد أبو النور
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ألقت جريدة واشنطن بوست الأمريكية، الضوء على تصريحات رئيسة الوزراء النرويجية التى أكدت فيها أن أوروبا فى حالة تأهب بشأن التدخل الروسى فى العمليات السياسية بالقارة.

 

ونقلت الجريدة الشهيرة عن رئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرغ، التى تعد بلادها "عيون وآذان الغرب على الحدود الشمالية لروسيا"، قولها إن تدخل موسكو فى انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016 وضع الديمقراطيات الأوروبية فى حالة تأهب لتدخلها ـ أى روسيا ـ فى المستقبل.

 

وقالت سولبرغ فى مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، إن "المناقشات التى أجريتها فى الولايات المتحدة رفعت إلى كل الدول الأوروبية، وعلى كل بلد أن يتعامل مع التهديد والتدخل الروسى بطريقته الخاصة، وتركزت مباحثاتى حول جعل النظام السياسى الخاص أكثر مرونة بما فيه الكفاية ضد هذه الأنواع من التهديدات".

 

وأوضحت واشنطن بوست أن سولبرغ زارت واشنطن يوم الأربعاء لإجراء محادثات مع ترامب وكبار مسئولى إدارته، ووصفت الولايات المتحدة بأنها "أهم حليف للنرويج".

 

ونوهت الجريدة إلى أن سولبرغ ركزت مهمتها على تعزيز الشراكات الأمنية والاقتصادية بين البلدين، فالنرويج، على سبيل المثال، تشترى الكثير من معداتها العسكرية من مصنعى الولايات المتحدة مثل بوينج.


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امريكا

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