درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 11/1/2018 بمحافظات مصر





كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا تكون متكاثرة غربا فى نهاية الفترة مع فرصة لسقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط أقصى الغرب، كما تنشط على غرب البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 23

وسط الدلتا 11 23

الإسكندرية 10 21

بلطيم 13 22

مطروح 10 19

السلوم 11 18

سيوة 09 19

بورسعيد 13 23

دمياط 13 21

العريش 07 24

رفح 06 23

الإسماعيلية 06 24

السويس 08 23

رأس سدر 13 23

نخل 04 25

نويبع 13 23

طابا 12 21

كاترين 06 21

الطور 09 24

شرم الشيخ 14 24

الغردقة 12 25

مرسى علم 13 24

الفيوم 09 24

بنى سويف 08 23

المنيا 06 24

أسيوط 07 25

سوهاج 08 25

قنا 08 25

الأقصر 09 26

أسوان 10 27

أبوسمبل 14 24

الوادى الجديد 06 25

شلاتين 15 26

أبو رماد 16 27

رأس حدربة 16 27

حلايب 17 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 19 33

المدينة 09 24

الرياض 04 20

المنامة 15 21

أبوظبى 15 24

الدوحة 13 23

الكويت 07 20

دمشق 02 17

بيروت 15 21

عمان 06 17

القدس 07 18

غزة 13 23

بغداد 06 19

مسقط 18 24

صنعاء -01 20

الخرطوم 18 33

طرابلس 10 18

تونس 08 16

الجزائر 09 3 1

الرباط 06 16

نواكشوط 14 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 03 11

إسطنبول 08 12

إسلام أباد 05 21

نيودلهى 08 22

جاكرتا 25 31

بكين -09 -02

كوالامبور 23 26

طوكيو -01 09

أثينا 07 15

روما 06 14

باريس 02 07

مدريد -02 09

برلين 01 04

لندن 04 06

مونتريال 04 06

موسكو -09 -02

نيويورك 08 09

واشنطن 09 11