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خلال ساعات.. سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"شغب محمد محمود"

الخميس، 11 يناير 2018 06:00 ص
خلال ساعات.. سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"شغب محمد محمود" المستشار حسن قنديل


كتب إيهاب المهندس
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الخميس، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى اتهامهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود فى مايو من عام 2013.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها قتل مجند شرطة، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح فى بداية شهر يناير من عام 2013.


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