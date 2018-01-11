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الخميس، 11 يناير 2018 04:15 م
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حديقة حيوان سنغافورة تكشف عن 500 من صغار حيواناتها فى 2017

الخميس، 11 يناير 2018 03:06 م
حديقة حيوان سنغافورة تكشف عن 500 من صغار حيواناتها فى 2017 بطريق - صورة أرشيفية


سنغافورة (رويترز)
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كشفت حديقة حيوان سنغافورة، اليوم الخميس، لزوارها عن أكثر من 500 حيوان حديث الولادة والفقس استقبلهم العالم فى 2017، من 145 فصيلة أكثر من ربعها مهدد بالانقراض.

وظهرت أبينا، صغيرة فرس النهر القزم البالغة من العمر شهرين، وهى تتمايل قرب حافة المياه بجوار أقدام والدتها فى مشهد أسعد الأطفال الزائرين. وأبينا هى المولود رقم 24 للفصيلة فى الحديقة.

وقال تشينج وين-هاور نائب الرئيس التنفيذى والمسؤول عن علوم الحياة فى الحديقة "فرس النهر القزم من الفصائل التى تمكنت حديقة حيواننا من استيلادها بنجاح بصورة مستمرة على مدى سنوات".

وأضاف أن العدد المتبقى من هذا الحيوان فى البرية وحدائق الحيوان يبلغ نحو ألفين، وكشفت الحديقة أيضا عن فقس صغيرين لأبو بريص الأزرق البراق، وهو من الزواحف الصغيرة، إذ خرجا للنور قبل عيد الميلاد ببضعة أيام.

وتلك الفصيلة مهددة بالانقراض بشدة ولا يمكن العثور عليها إلا فى مساحة لا تتعدى ثمانية كيلومترات مربعة من تنزانيا، كما كشفت الحديقة عن مولودة أنثى لحيوان إنسان الغاب (أورانج أوتان) المهدد بالانقراض ولدت فى أبريل من العام الماضى وسرب من صغار قضاعة المخالب الصغيرة الآسيوية، وهى أحد أنواع ابن عرس، ولدى أحد الصغار قائمة مبتورة.

وأظهر استطلاع أجراه موقع (تريب أدفيزور) للسفر والسياحة على الإنترنت العام الماضى أن حديقة حيوان سنغافورة التى يطلق عليها (ويلدلايف ريزيرفز سنجابور) والتى تضم متنزها للطيور ونهرا هى رابع أفضل حديقة حيوان فى العالم.


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حديقة حيوان سنغافورة

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